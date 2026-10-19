¿Lluvias y calor?: así estará el tiempo este lunes

Según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), en Asunción la jornada comenzará fresca, con temperaturas de entre 13 y 15 °C durante la madrugada.

Por la mañana, los valores oscilarán entre 14 y 21 °C, mientras que por la tarde se esperan temperaturas de entre 21 y 24 °C.

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste durante toda la jornada.

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Pronóstico para otras localidades

En el interior del país, las temperaturas mínimas estarán entre 10 y 14 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 23 y 25 °C en las localidades reportadas.

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En Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, Encarnación, San Juan Bautista, Paraguarí, Ciudad del Este y Pilar se espera frío durante las primeras horas, seguido de un ambiente cálido por la tarde.

Caazapá y Encarnación registrarán las mínimas más bajas, con 10 °C. En Concepción, San Pedro y Salto del Guairá, las máximas llegarán a 25 °C.

En Pedro Juan Caballero se prevé un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables.

El Chaco

En el Chaco, la DMH pronostica una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del sureste.

Pozo Colorado tendrá una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C. En Mariscal José Félix Estigarribia, las temperaturas oscilarán entre 16 y 27 °C, mientras que en Fuerte Olimpo se esperan valores de entre 17 y 28 °C, la máxima más alta de la jornada.