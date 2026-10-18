¿Dónde y desde cuándo se esperan lluvias en Paraguay? Esto dice la DMH

La probabilidad de lluvias se mantendrá baja durante este domingo y el lunes en todo el territorio nacional, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Sin embargo, el panorama cambiaría a partir del martes, cuando aumentaría la posibilidad de lluvias.

El incremento de la probabilidad de lluvias afectaría principalmente a los departamentos del norte de ambas regiones del país: Oriental y Occidental o Chaco.

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El informe de la DMH no precisa los departamentos que podrían registrar precipitaciones ni los acumulados previstos.