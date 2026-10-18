Clima
18 de octubre de 2026 - 11:59

¿Dónde y desde cuándo se esperan lluvias en Paraguay? Esto dice la DMH

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció cambios en la probabilidad de lluvias en Paraguay. ¿Qué zonas serían afectadas y desde cuándo se esperan las precipitaciones?

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La probabilidad de lluvias se mantendrá baja durante este domingo y el lunes en todo el territorio nacional, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Sin embargo, el panorama cambiaría a partir del martes, cuando aumentaría la posibilidad de lluvias.

El incremento de la probabilidad de lluvias afectaría principalmente a los departamentos del norte de ambas regiones del país: Oriental y Occidental o Chaco.

Lea más: Así estará el tiempo este domingo: prevén máximas de hasta 28 °C

El informe de la DMH no precisa los departamentos que podrían registrar precipitaciones ni los acumulados previstos.