Inusual granizada alertó a pobladores de Villa del Rosario

Según los lugareños, el fenómeno meteorológico alcanzó solamente a un sector de la ciudad de Villa del Rosario.

Por ahora, no se reportaron perjuicios en los cultivos agrícolas, conforme a los datos que manejan técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), aunque no se descarta que en algún lugar haya ocasionado daños a algunas parcelas de rubros de la temporada.

Una pobladora de la zona, Mercedes Galeano, comentó que, de acuerdo con las averiguaciones hechas con la gente, la granizada se produjo solamente en la zona de Puerto Rosario, sin afectar a las viviendas ni a las personas del lugar.

Lea más: Hay centenares de familias afectadas por inundaciones

Otros vecinos de la zona señalaron que lo más raro de este suceso es que durante la granizada prácticamente no hubo lluvias, como normalmente sucede en estos casos, lo que motivó la extrañeza de los vecinos que experimentaron el inusual comportamiento climático.

DEAg no tiene reporte de daños en cultivos de época, aseguran

El gerente regional de la Dirección de Extensión Agraria de la parte sur de San Pedro, Óscar López, dijo por el momento los técnicos asignados a la zona no reportaron perjuicios en los cultivos de época. Añadió que prácticamente se descarta que haya pérdidas en las siembras a consecuencia del fenómeno natural.