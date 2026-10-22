Alerta de tormentas y granizos: ¿qué zonas serán afectadas este jueves?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este jueves un aviso de tormentas para la jornada.

Según el reporte, emitido poco después de las 07:30, núcleos de tormentas persisten y otros se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

El aviso de la DMH señala que se esperan lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

El reporte también advierte sobre la ocasional caída de granizos en las zonas comprendidas dentro del área de cobertura.

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Los departamentos afectados:

La zona de cobertura comprende el sur, centro y este de la Región Oriental, de acuerdo con el aviso meteorológico.

Los departamentos afectados son Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, el centro y sur de Central y el sur de Canindeyú.