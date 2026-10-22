El Niño: advierten sobre lluvias intensas e inundaciones en Paraguay hasta abril

Desde la Organización Mundial de Meteorología (OMM) advirtieron que el fenómeno climático de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes entre finales de 2026 y comienzos de 2027, con temperaturas de la superficie marina del Pacífico de hasta 3,8 grados centígrados por encima de la media. Ante este escenario, alertaron sobre la necesidad de prepararse para sus posibles efectos.

Julián Báez, de la oficina regional de las Américas de la OMM, explicó que la advertencia se basa en informes de la organización y apunta a que los países adopten medidas preventivas frente a los riesgos asociados al fenómeno.

Según el especialista, el episodio actual de El Niño presenta una intensidad superior a la de los eventos históricos en Paraguay de 1982-1983 y 1997-1998.

Además, señaló que los indicadores registrados en las costas de Sudamérica superan los observados durante el fenómeno de 1997-1998.

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Alerta para anticipar escenarios

Báez indicó que la alerta busca anticipar los posibles impactos y permitir que las zonas expuestas adopten medidas de prevención.

Apuntó que, en Paraguay, la atención se centra especialmente en el sur y el este del territorio, aunque advirtió que también se debe vigilar la evolución del río Paraguay.

El Niño: qué zonas de Paraguay podrían verse afectadas

El especialista confirmó que Paraguay se encuentra dentro del área de cobertura de los efectos previstos para este episodio climático. Entre los sectores que requieren especial atención mencionó la cuenca del río Paraná, debido a los posibles efectos de las precipitaciones sobre los niveles de los cauces.

Respecto a una eventual crecida del río Paraguay, Báez aclaró que no es posible confirmar que se repitan los niveles de episodios históricos, aunque reconoció que existe esa posibilidad si se presentan determinadas condiciones meteorológicas e hidrológicas.

“Es posible, pero deben darse condiciones. El río Paraguay está en una fase de aguas bases. Las condiciones iniciales son muy diferentes a 1983 y 1998, empezamos con aguas muy bajas, pero si esto continúa lloviendo como ahora para el próximo hay que prestarle atención porque es muy probable que se puedan alcanzar niveles importantes”, dijo.

Lluvias intensas, granizadas y posibles tornados

Al referirse a la advertencia sobre una fuerza destructiva sin precedentes, Báez mencionó entre los riesgos de las lluvias intensas y frecuentes, la posible caída de granizo, los vientos fuertes y la ocurrencia eventual de tornados. “Cada tormenta intensa puede ser muy violenta, pero ese volumen de lluvia acumulada puede o va a generar inundaciones”, sostuvo.

El especialista explicó que, además de la intensidad de cada tormenta, será importante considerar la acumulación de precipitaciones. Las lluvias persistentes podrían favorecer inundaciones, especialmente en las zonas vulnerables a las crecidas de los ríos y a los anegamientos.

Báez también señaló que los efectos de El Niño no serán iguales en toda Sudamérica. Mientras que Paraguay y otras áreas de la región podrían enfrentar lluvias abundantes, en sectores de Sudamérica y el Caribe se prevén déficits prolongados de precipitaciones, con riesgos para la seguridad alimentaria.

“Son efectos distintos, pero intensos en todos los casos. Es por eso que se hace este llamado de atención”, dijo Báez al explicar las diferencias entre los escenarios previstos para las distintas regiones.

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El pronóstico de El Niño se extendería hasta abril

El especialista indicó que las proyecciones iniciales contemplaban efectos hasta febrero, pero los pronósticos actuales sitúan el pico máximo del fenómeno en diciembre, con una posible extensión de sus efectos hasta marzo y abril.

Este horizonte resulta especialmente relevante para Paraguay, debido a que coincide con una parte importante del período de lluvias del país, conforme indicó.

“De aquí hasta abril, tenemos que estar muy atentos”, advirtió Báez, al insistir en la necesidad de prestar atención a los pronósticos y a la evolución de las condiciones climáticas.