Fenómeno El Niño: Salud Pública recuerda medidas de prevención ante lluvias intensas e inundaciones

Las lluvias, granizadas, tormentas como consecuencia de El Niño pueden generarnos situaciones complicadas. Desde quedarse sin energía eléctrica durante varias horas, hasta no poder salir a buscar comida o agua potable al quedar aislado debido a la subida de los causes hídricos. Todo puede pasar; por eso es conveniente estar preparado.

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En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social insta a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención.

El agua potable es fundamental

Lo primero es el agua (no la que está afuera, la que tenemos nosotros en casa). Tenemos que cerciorarnos antes que nada que tenemos agua potable para tomar. En caso de no tener la embotellada, se sugiere hervirla durante cinco minutos o desinfectarla con lavandina apta para el tratamiento, siguiendo las indicaciones del producto según su concentración.

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“En caso de desinfección con lavandina, dejar reposar el agua durante 30 minutos antes de consumirla. Asimismo, se deben mantener los recipientes limpios y herméticamente tapados”, explican desde la cartera de salud pública.

Además, el ministerio recuerda que no deben consumirse alimentos que hayan estado en contacto con el agua de inundación o que hayan perdido la cadena de frío.

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Repelentes

La acumulación de agua atrae mosquitos. Para prevenir las picaduras de mosquitos, se recomienda utilizar repelente, mosquiteros y ropa que cubra brazos y piernas.

“También es importante evitar caminar descalzo en zonas inundadas, usar botas y guantes durante las tareas de limpieza y sacudir zapatos y prendas antes de utilizarlos, como protección frente a animales ponzoñosos”, agregan en las recomendaciones.

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En caso de inundaciones, si el agua ingresa a la vivienda, se debe cortar el suministro eléctrico desde la llave general únicamente cuando sea posible hacerlo de forma segura y sin entrar en contacto con el agua.

“Ante fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales o malestar, se insta a acudir al servicio de salud más cercano y evitar la automedicación. En caso de sospecha de dengue, no utilizar aspirina ni ibuprofeno”, recuerdan desde Salud Pública.

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Asimismo, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para conocer la ubicación de los espacios habilitados y albergues disponibles ante situaciones de inundación o acumulación de agua.