Los tres departamentos que están ahora “en el ojo de la tormenta”

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional de caída de granizos, según el alerta de tormentas emitido por la Dirección de Meteorología a las 15:03.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura. Considerando estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura estimada son las del sur y este de la Región Oriental.

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¿Dónde lloverá?

Según el alerta de la Dirección de Meteorología, los departamentos afectados son Caazapá, Itapúa y Alto Paraná.