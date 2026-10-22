Alerta meteorológica, EN VIVO: advierten sobre lluvias y tormentas eléctricas para todo el país

La Dirección de Meteorología e Hidrología mantiene vigente un aviso especial ante el avance de sistemas de tormentas que afectan a varios puntos del territorio nacional. El pronóstico advierte sobre precipitaciones intensas, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual.

09:00 Las lluvias y tormentas persisten en la zona sur y centro del país

El sistema de inestabilidad continúa su avance, manteniendo vigentes los avisos por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Zona de cobertura: El núcleo del temporal abarca principalmente el sur, centro y este de la Región Oriental.

Departamentos bajo alerta: La advertencia rige de forma focalizada para el centro y sur de San Pedro, el este de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, el este y sur de Ñeembucú, y Canindeyú.

Incidencia actual: Los núcleos de tormentas continúan desarrollándose activamente sobre estas áreas, por lo que las autoridades meteorológicas advierten sobre la alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana.

08:00 Departamentos afectados por el sistema de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso especial advirtiendo sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Zona de cobertura: Sur, centro y este de la Región Oriental.

Departamentos afectados: Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, centro y sur de Central, y sur de Canindeyú.

Incidencia: Los núcleos de tormentas persisten y continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

07:00 ¿A qué hora llegan las lluvias a capital y Central?

La llegada de las precipitaciones y los núcleos de tormenta a Asunción y el departamento Central se prevé de manera gradual.Si bien durante la jornada se pueden registrar algunos aguaceros aislados, el núcleo más importante del fenómeno adverso se espera para la tarde y la noche del viernes, extendiéndose hacia la madrugada del sábado, momento en el que se prevé el punto crítico de la inestabilidad con tormentas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y ocasionales caídas de granizos.

06:00 Jueves con lluvias y tormentas eléctricas

La jornada de hoy se presenta con un ambiente inestable marcado por el desarrollo de núcleos de tormenta que inciden de manera directa en diversos departamentos de la Región Oriental y zonas del Chaco. Las autoridades meteorológicas instan a la ciudadanía a extremar los recaudos ante la alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo, que incluyen descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento capaces de ocasionar inconvenientes en áreas urbanas y rurales.