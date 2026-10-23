Alerta de tormentas en Paraguay: ¿cuándo y dónde va a llover este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos del norte y altas probabilidades de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:30 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” -precipitaciones y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en tres departamentos del sur del país: Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

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Las lluvias y tormentas continuarían en casi todo el país durante el fin de semana, al menos hasta el domingo.

Ambiente cálido

El calor persiste hoy en Paraguay y se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 27 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 24 °C 37 °C San Pedro 23 °C 37 °C Caacupé 23 °C 34 °C Villarrica 21 °C 31 °C Coronel Oviedo 20 °C 33 °C Caazapá 21 °C 30 °C Encarnación 20 °C 28 °C San Juan Bautista 20 °C 30 °C Paraguarí 21 °C 31 °C Ciudad del Este 20 °C 27 °C Asunción 23 °C 34 °C Pilar 20 °C 30 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 33 °C Salto del Guairá 19 °C 31 ºC Pozo Colorado 23 °C 39 °C Fuerte Olimpo 27 °C 40 °C Mariscal Estigarribia 27 °C 40 °C

La temperatura bajaría levemente en varias zonas, entre ellas la capital, durante los próximos días, con máximas de 28 grados mañana, sábado, y 24 grados el domingo.