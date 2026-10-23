Clima
23 de octubre de 2026 - 05:24

Alerta de tormentas en Paraguay: ¿cuándo y dónde va a llover este fin de semana?

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Se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte de Paraguay entre hoy y el domingo. Tres departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos del norte y altas probabilidades de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:30 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” -precipitaciones y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en tres departamentos del sur del país: Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

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Las lluvias y tormentas continuarían en casi todo el país durante el fin de semana, al menos hasta el domingo.

Ambiente cálido

El calor persiste hoy en Paraguay y se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 27 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

24 °C

37 °C

San Pedro

23 °C

37 °C

Caacupé

23 °C

34 °C

Villarrica

21 °C

31 °C

Coronel Oviedo

20 °C

33 °C

Caazapá

21 °C

30 °C

Encarnación

20 °C

28 °C

San Juan Bautista

20 °C

30 °C

Paraguarí

21 °C

31 °C

Ciudad del Este

20 °C

27 °C

Asunción

23 °C

34 °C

Pilar

20 °C

30 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

33 °C

Salto del Guairá

19 °C

31 ºC

Pozo Colorado

23 °C

39 °C

Fuerte Olimpo

27 °C

40 °C

Mariscal Estigarribia

27 °C

40 °C

La temperatura bajaría levemente en varias zonas, entre ellas la capital, durante los próximos días, con máximas de 28 grados mañana, sábado, y 24 grados el domingo.