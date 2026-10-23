Alerta de tormentas en Paraguay: ¿cuándo y dónde va a llover este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos del norte y altas probabilidades de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco antes de las 4:30 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” -precipitaciones y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en tres departamentos del sur del país: Itapúa, Misiones y Ñeembucú.
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Las lluvias y tormentas continuarían en casi todo el país durante el fin de semana, al menos hasta el domingo.
Ambiente cálido
El calor persiste hoy en Paraguay y se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco, con mínimas entre 20 y 27 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
24 °C
37 °C
San Pedro
23 °C
37 °C
Caacupé
23 °C
34 °C
Villarrica
21 °C
31 °C
Coronel Oviedo
20 °C
33 °C
Caazapá
21 °C
30 °C
Encarnación
20 °C
28 °C
San Juan Bautista
20 °C
30 °C
Paraguarí
21 °C
31 °C
Ciudad del Este
20 °C
27 °C
Asunción
23 °C
34 °C
Pilar
20 °C
30 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
33 °C
Salto del Guairá
19 °C
31 ºC
Pozo Colorado
23 °C
39 °C
Fuerte Olimpo
27 °C
40 °C
Mariscal Estigarribia
27 °C
40 °C
La temperatura bajaría levemente en varias zonas, entre ellas la capital, durante los próximos días, con máximas de 28 grados mañana, sábado, y 24 grados el domingo.