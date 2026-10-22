Alliana pide a SEN reforzar ayuda a damnificados por inundaciones

“Nuestra prioridad es estar al lado de las familias afectadas por las inundaciones. Me reuní con el ministro de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, para coordinar y reforzar la asistencia con alimentos, abrigos y atención médica. Ninguna familia debe sentirse sola en estos momentos difíciles. Vamos a estar acompañando a nuestros compatriotas”.

Así refiere un posteo del vicepresidente Pedro Alliana, en el ejercicio de la Presidencia, en redes sociales. El segundo del Poder Ejecutivo recibió hoy al titular de la Emergencia Nacional, Cnel. (SR) Arsenio Zárate, en la sede de la Vicepresidencia.

Alliana está al frente del Poder Ejecutivo ante el viaje exprés del presidente Santiago Peña a Washington DC, Estados Unidos de América, donde desarrolla una agenda oficial con autoridades norteamericanas y disertaciones.

Con el funcionario, el vicegobernante conversó sobre la difícil situación por la que atraviesan actualmente miles de familias afectadas por las crecientes de los ríos en todo el país por el fenómeno climático “El Niño”. Entre las zonas más críticas, se menciona la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones.

A propósito, en contacto con radio ABC Cardinal 730 AM, el titular de la SEN informó que actualmente hay 5.000 familias afectadas por la crecida del Río Paraná. En el caso de Ayolas, Zárate informó que en el albergue de la SEN, hay “aproximadamente 2.000 familias y en viviendas familiares también la misma cantidad”.

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“Si tomamos como base las estadísticas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en cada hogar viven 3,7 personas. Sumando todas las familias afectadas, Misiones es la que tiene mayor cantidad de familias afectadas”, expresó Arsenio Zárate

“Ahora está bajando el río, pero hay una previsión de repunte según Meteorología, principalmente del río Paraná”, manifestó, finalmente,

Según datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) distrital, el río Paraná alcanzó los 6,45 metros en el puerto local de Ayolas, superando ampliamente la cota normal de 1,80 m y el nivel de inundabilidad establecido en 4,50 m. Sin embargo, el informe hidrológico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señala que el nivel descendió a 6,20 metros. Para los próximos días, se prevé un nuevo repunte del río.

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Preocupación en Cerrito

En conversación con ABC Cardinal, el general Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, quien coordina las tareas de asistencia humanitaria a los afectados, hizo un balance de la situación actual. El jefe militar expresó su preocupación por la situación en la localidad de Cerrito, en el departamento de Ñeembucú, que quedó aislada por la inundación de los caminos de ingreso y salida.

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Cerrito sufrió cortes de energía y hoy amaneció con una lluvia torrencial que agudiza el problema, comentó el jefe militar, quien estimó que entre 800 y 1.000 personas – unas 230 familias - están afectadas por la situación.