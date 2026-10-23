Alerta de tormentas y posible granizo para este viernes: estas son las zonas afectadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este viernes un aviso de tormentas que afecta a sectores del sur de la Región Oriental.

De acuerdo con el informe, emitido poco antes de las 06:30, celdas de tormentas continúan desarrollándose en el área de cobertura, por lo que no se descarta que se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de este viernes.

El aviso meteorológico prevé lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

Asimismo, se advierte sobre la posibilidad de caída ocasional de granizos en las zonas afectadas.

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Los departamentos afectados:

Según la DMH, el área de cobertura abarca el sur de la Región Oriental.

Los sectores afectados corresponden al suroeste y oeste de Itapúa, así como al centro y sur de Misiones.