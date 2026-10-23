Clima en Paraguay: lluvias y tormentas continuarían durante el fin de semana

La Dirección de Meteorología e Hidrología lanzó su pronóstico para el fin de semana en Paraguay, prediciendo un sábado y un domingo pasados por agua en la mayor parte del país.

Según las proyecciones meteorológicas más recientes, las probabilidades de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas son altas el sábado para casi todo el territorio nacional, incluyendo a Asunción.

El domingo bajan las probabilidades de tormentas en la capital y en gran parte de la Región Oriental, aunque aún se esperan lluvias dispersas en todo el país.

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En el Chaco y el norte de la Región Oriental aún podrían registrarse tormentas el domingo.

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Baja la temperatura

El fin de semana trae consigo también un leve descenso de las temperaturas en general, luego de un viernes caluroso.

En Asunción y gran parte del centro, sur y este de la Región Oriental se esperan temperaturas máximas entre 25 y 29 grados el sábado, y entre 21 y 25 grados el domingo.

En el norte de la Región Oriental y en el Chaco las máximas estarían por encima de los 30 grados mañana y entre 25 y 26 grados el domingo.