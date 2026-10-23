Tormentas en Paraguay: ¿Cuál zona continúa en alerta por lluvias y posible caída de granizos?

Poco antes de las 9:00 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología publicó su más reciente boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas en el sur de la Región Oriental.

El aviso indica que “celdas de tormentas persisten sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual”.

Por el momento la alerta va dirigida a un solo departamento: Itapúa.

Lluvias continuarían durante el fin de semana

Sin embargo, el pronóstico general para hoy habla de posibles lluvias y tormentas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

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Esas precipitaciones y tormentas continuarían mañana a nivel nacional y podrían extenderse incluso hasta el domingo, según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología.