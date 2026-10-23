Clima
23 de octubre de 2026 - 10:09

Tormentas en Paraguay: ¿Cuál zona continúa en alerta por lluvias y posible caída de granizos?

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Un área del sur del país permanece en alerta por la posibilidad de que se registren “fenómenos de tiempo severo” durante las próximas horas, según el último aviso de la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color
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Poco antes de las 9:00 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología publicó su más reciente boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas en el sur de la Región Oriental.

El aviso indica que “celdas de tormentas persisten sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual”.

Por el momento la alerta va dirigida a un solo departamento: Itapúa.

Lluvias continuarían durante el fin de semana

Paisaje urbano nocturno con rayo en el cielo, edificios modernos y un ambiente solitario.

Sin embargo, el pronóstico general para hoy habla de posibles lluvias y tormentas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

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Esas precipitaciones y tormentas continuarían mañana a nivel nacional y podrían extenderse incluso hasta el domingo, según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología.