Hospital Regional de San Juan Bautista vuelve a sufrir inundaciones

Las intensas lluvias registradas en la madrugada de este jueves 22 de octubre nuevamente afectaron un sector del Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones.

En esta ocasión, las aguas ingresaron desde el sistema de drenaje y afectaron los sectores de Laboratorio y Rayos X, frente a las áreas de Quirófano y de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Además, nuevamente se observan paredes con un importante grado de humedad en la misma zona. Al respecto, el director del nosocomio, Pablo Aveiro, mencionó que la Gobernación de Misiones realizará una intervención en el hospital y que ya se están llevando a cabo los relevamientos técnicos.

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“Justamente la arquitecta de la Gobernación estuvo hasta el día miércoles con los relevamientos de datos. Está elaborando todo el proyecto para hacer la reestructuración del desagüe pluvial”, indicó el director.

Aveiro explicó que, cuando se construyó el área afectada, los desagües pluviales fueron instalados de manera empotrada en las paredes y debajo del piso. Sin embargo, la capacidad del sistema resulta insuficiente para evacuar todo el caudal de agua proveniente del techo, lo que ocasiona los inconvenientes durante las lluvias intensas.

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Reestructuración del desagüe

“Se va a hacer una solución definitiva, que se va a hacer por arriba del techo. Justamente, para evitar problemas, se van a anular todos esos desagües internos que están causando inconvenientes y se van a hacer todos los desagües por arriba y externos para solucionar de forma definitiva eso”, manifestó Aveiro.

Aveiro indicó que todavía no se cuenta con una fecha definida para el inicio de los trabajos, debido a que primero se debe completar el replanteo técnico y evaluar las intervenciones necesarias para garantizar que las obras funcionen correctamente.

El director agregó que, una vez definido el proyecto, se deberá establecer un cronograma de ejecución para coordinar los trabajos con el funcionamiento del hospital, determinar los sectores que deberán cerrarse temporalmente.