Alliana visitó a damnificados y recorrió zonas inundadas en Ayolas

El vicepresidente Pedro Alliana llegó a Ayolas poco después de las 10:00, acompañado del diputado Carlos Arrechea (ANR – HC) y del embajador de la República de Taiwán, Iván Yueh-Jung Lee.

Durante el recorrido también estuvieron presentes el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR – HC), concejales departamentales y el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) e intendente electo, José Mutti (ANR – Añetete), entre otras autoridades.

En conversación con los medios de prensa, Alliana señaló que su presencia tenía como objetivo verificar de primera mano las necesidades de las familias damnificadas por la inundaciones, que ya suman cerca de 3.500 en la zona. Además, destacó la organización y el trabajo coordinado entre las autoridades locales y nacionales, así como la labor de los cuerpos operativos, entre ellos, los bomberos voluntarios.

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El vicepresidente manifestó que el Gobierno Nacional está poniendo a disposición todas las herramientas necesarias para garantizar la atención a los afectados. Indicó que se prioriza la asistencia integral, la provisión de medicamentos y el resguardo de las mascotas rescatadas.

Asimismo, señaló que se prevé que la situación hidrológica se prolongue, por lo que consideró necesario mantener la previsibilidad y garantizar la provisión constante de suministros para las familias afectadas.

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Costanera para Ayolas

En cuanto al anhelado proyecto de la costanera de Ayolas, Alliana manifestó que el reclamo es legítimo y que la ciudad merece una obra de esa magnitud. Explicó que gestionará el pedido ante el Poder Ejecutivo y analizará las alternativas de financiamiento disponibles a través de las instituciones nacionales, así como de Itaipú y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El objetivo, según indicó, es hacer realidad el anhelo de los ayolenses de dejar de sufrir las consecuencias que genera cada crecida del río Paraná.

Tras finalizar su recorrido por las zonas afectadas, Alliana se dirigió al aeropuerto de la EBY, desde donde abordó un helicóptero rumbo al departamento de Ñeembucú. En ese lugar, tenía previsto observar la situación generada por el desborde de los ríos y las lluvias registradas a consecuencia del fenómeno climático El Niño.

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