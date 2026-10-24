Meteorología alerta sobre tormentas eléctricas y granizo en tres departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió en las primeras horas de este sábado un aviso meteorológico ante el desarrollo de un sistema de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, con ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos en sectores específicos del país.

De acuerdo con el reporte oficial difundido, celdas de tormentas de variada intensidad continúan sobre la zona de cobertura. No se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo durante lo que resta de la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La zona de cobertura abarca el centro y sureste de la Región Oriental, así como el noroeste de la Región Occidental.

Departamentos afectados son el sur de Itapúa, este de Alto Paraná y Boquerón.

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Las autoridades recomiendan a la población de las zonas indicadas tomar las precauciones necesarias ante el riesgo de descargas eléctricas y fuertes vientos.