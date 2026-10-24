Clima
24 de octubre de 2026 - 11:35

Meteorología emite alerta por tormentas severas para el sur de la Región Oriental

Gif tormentas eléctricas y lluvias.
Gif tormentas eléctricas y lluvias.

La Dirección de Meteorología e Hidrología advierte sobre el desarrollo de celdas de tormenta en Itapúa y el este de Misiones. Se prevén lluvias intensas, ráfagas de viento y la probabilidad de caída de granizo en forma puntual durante las próximas horas de este sábado.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico ante el desarrollo de celdas de tormentas de variada intensidad que afectan de manera directa al sur de la Región Oriental del país.

No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante el transcurso de este sábado.

El sistema de tormentas abarca principalmente a los departamentos de Itapúa y el este de Misiones, donde las condiciones atmosféricas favorecen la intensificación de las celdas de lluvia.

Según el informe oficial, se prevé la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de viento moderadas a fuertes y ocasional caída de granizo en zonas puntuales.

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Las autoridades instan a la población de las áreas afectadas a tomar los recaudos necesarios, evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo de las tormentas y resguardarse ante eventuales ráfagas de viento o caída de granizos.