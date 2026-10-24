Clima
24 de octubre de 2026 - 11:01

Pronostican ingreso de un frente frío a Paraguay: ¿cuándo llegará?

La temperatura mínima en Asunción sería de 13 grados el lunes.
La temperatura mínima en Asunción sería de 13 grados el lunes.Fernando Romero 23-06-25 Locales

Luego de unos días calurosos, se espera un notable descenso de la temperatura en Paraguay durante este fin de semana, según anunció hoy la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color
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En un anuncio hecho este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología indicó que la inestabilidad climática prevista para hoy, sábado, y el domingo podría dar lugar a un importante descenso de las temperaturas en gran parte del país.

Los meteorólogos prevén que entre hoy y la primera parte de mañana se registren lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo.

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De hecho, actualmente está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en dos departamentos del sur del país, Itapúa y Misiones.

Inicio de semana fresco

Según el aviso meteorológico de hoy, las condiciones meteorológicas mejorarían gradualmente en el centro y sur del país luego de las primeras horas del domingo.

Sin embargo, esa mejoría estaría acompañada de vientos “moderados” del sur y un descenso de la temperatura que resultaría en un ambiente generalmente fresco.

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El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología prevé en Asunción una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 18 el domingo. El lunes, mientras tanto, la máxima se mantendría en 24 grados, pero la mínima bajaría a 13.

En el sur del país se esperan temperaturas mínimas de hasta 12 grados el lunes.