Pronostican ingreso de un frente frío a Paraguay: ¿cuándo llegará?

En un anuncio hecho este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología indicó que la inestabilidad climática prevista para hoy, sábado, y el domingo podría dar lugar a un importante descenso de las temperaturas en gran parte del país.

Los meteorólogos prevén que entre hoy y la primera parte de mañana se registren lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo.

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De hecho, actualmente está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en dos departamentos del sur del país, Itapúa y Misiones.

Inicio de semana fresco

Según el aviso meteorológico de hoy, las condiciones meteorológicas mejorarían gradualmente en el centro y sur del país luego de las primeras horas del domingo.

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Sin embargo, esa mejoría estaría acompañada de vientos “moderados” del sur y un descenso de la temperatura que resultaría en un ambiente generalmente fresco.

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El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología prevé en Asunción una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 18 el domingo. El lunes, mientras tanto, la máxima se mantendría en 24 grados, pero la mínima bajaría a 13.

En el sur del país se esperan temperaturas mínimas de hasta 12 grados el lunes.