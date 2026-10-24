Tormentas y granizo en Paraguay: siete departamentos en alerta este sábado

Poco antes de las 13:30 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por la alta probabilidad de que se registren lluvias y tormentas importantes en varias zonas de la Región Oriental de Paraguay.

El aviso indica que “celdas de tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual”.

Los meteorólogos advierten de posibles lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” y no descartan la “ocasional caída de granizos” en siete departamentos: Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná y Canindeyú.

Lluvias hasta mañana

El pronóstico para hoy tampoco descarta precipitaciones y tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

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Las lluvias continuarían mañana, domingo, aunque con tendencia a que el clima mejore con el paso de las horas.