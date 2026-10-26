Clima en Paraguay: ¿Cómo va a estar el tiempo al comenzar la semana?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste, sin mucha probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas hoy en Paraguay.

Las condiciones se mantendrían similares mañana, martes, y el miércoles, pero desde mañana aumenta la probabilidad de precipitaciones en el Chaco y el norte de la Región Oriental.

Lea más: El Niño podría intensificarse en noviembre-diciembre, dice el MAG

El ambiente se mantendría entre fresco y cálido hoy, con temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 26 en el Chaco; y mínimas entre 11 y 18 grados.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 14 °C 25 °C San Pedro 13 °C 25 °C Caacupé 13 °C 23 °C Villarrica 12 °C 22 °C Coronel Oviedo 12 °C 23 °C Caazapá 12 °C 22 °C Encarnación 11 °C 21 °C San Juan Bautista 11 °C 22 °C Paraguarí 12 °C 23 °C Ciudad del Este 12 °C 23 °C Asunción 14 °C 24 °C Pilar 11 °C 22 °C Pedro Juan Caballero 13 °C 23 °C Salto del Guairá 12 °C 23 ºC Pozo Colorado 14 °C 25 °C Fuerte Olimpo 18 °C 26 °C Mariscal Estigarribia 18 °C 25 °C

Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas entre 25 y 27 grados y mínimas entre 14 y 17 grados mañana y el miércoles en Asunción.