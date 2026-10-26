Clima
26 de octubre de 2026 - 05:29

Clima en Paraguay: ¿Cómo va a estar el tiempo al comenzar la semana?

Paisaje verde con césped y árboles, en un entorno urbano nublado y tranquilo.
Claudio Genes

Luego de un fin de semana lluvioso, se esperan condiciones climáticas más estables desde hoy, aunque aún podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas zonas de Paraguay en estos días, además de un ambiente fresco.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste, sin mucha probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas hoy en Paraguay.

Las condiciones se mantendrían similares mañana, martes, y el miércoles, pero desde mañana aumenta la probabilidad de precipitaciones en el Chaco y el norte de la Región Oriental.

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El ambiente se mantendría entre fresco y cálido hoy, con temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 26 en el Chaco; y mínimas entre 11 y 18 grados.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

14 °C

25 °C

San Pedro

13 °C

25 °C

Caacupé

13 °C

23 °C

Villarrica

12 °C

22 °C

Coronel Oviedo

12 °C

23 °C

Caazapá

12 °C

22 °C

Encarnación

11 °C

21 °C

San Juan Bautista

11 °C

22 °C

Paraguarí

12 °C

23 °C

Ciudad del Este

12 °C

23 °C

Asunción

14 °C

24 °C

Pilar

11 °C

22 °C

Pedro Juan Caballero

13 °C

23 °C

Salto del Guairá

12 °C

23 ºC

Pozo Colorado

14 °C

25 °C

Fuerte Olimpo

18 °C

26 °C

Mariscal Estigarribia

18 °C

25 °C

Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas entre 25 y 27 grados y mínimas entre 14 y 17 grados mañana y el miércoles en Asunción.