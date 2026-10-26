Clima en Paraguay: ¿Cómo va a estar el tiempo al comenzar la semana?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste, sin mucha probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas hoy en Paraguay.
Las condiciones se mantendrían similares mañana, martes, y el miércoles, pero desde mañana aumenta la probabilidad de precipitaciones en el Chaco y el norte de la Región Oriental.
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El ambiente se mantendría entre fresco y cálido hoy, con temperaturas máximas de 24 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 26 en el Chaco; y mínimas entre 11 y 18 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
14 °C
25 °C
San Pedro
13 °C
25 °C
Caacupé
13 °C
23 °C
Villarrica
12 °C
22 °C
Coronel Oviedo
12 °C
23 °C
Caazapá
12 °C
22 °C
Encarnación
11 °C
21 °C
San Juan Bautista
11 °C
22 °C
Paraguarí
12 °C
23 °C
Ciudad del Este
12 °C
23 °C
Asunción
14 °C
24 °C
Pilar
11 °C
22 °C
Pedro Juan Caballero
13 °C
23 °C
Salto del Guairá
12 °C
23 ºC
Pozo Colorado
14 °C
25 °C
Fuerte Olimpo
18 °C
26 °C
Mariscal Estigarribia
18 °C
25 °C
Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas entre 25 y 27 grados y mínimas entre 14 y 17 grados mañana y el miércoles en Asunción.