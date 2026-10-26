Crecida de los ríos Paraná y Paraguay afecta a 1.960 de familias en Ñeembucú

La crecida de los ríos Paraná y Paraguay continúa afectando a varias comunidades del departamento de Ñeembucú, donde miles de familias enfrentan inundaciones, aislamiento y pérdidas en sus medios de subsistencia.

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Fabián Ojeda, de la Secretaría de Riesgos de la Gobernación de Ñeembucú, informó que seis distritos dan cuenta de la magnitud del impacto, tanto en las viviendas como en las actividades productivas.

De acuerdo con los datos preliminares, cinco distritos registran un total estimado de 1.960 familias afectadas directamente por las inundaciones.

A esta cifra se suman otras 286 familias de Humaitá, cuyos medios de vida están comprometidos por los efectos del avance de las aguas sobre la producción agrícola, ganadera y pesquera.

La ciudad de Cerrito figura entre las localidades más afectadas. El reporte distrital contabiliza 990 familias perjudicadas, con un total de 1.833 personas. De ese universo, 577 familias permanecen aisladas, mientras que 246 fueron evacuadas o se auto evacuaron. Además, se reportan 413 viviendas inundadas.

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La situación también es preocupante en Villalbín, donde se estima que unas 370 familias resultaron afectadas. En las compañías Ñu Pa’ú, San Miguel e Isla Ro’y, la Gobernación de Ñeembucú, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Municipalidad brindaron asistencia humanitaria a 243 familias. Durante la intervención se entregaron carpas reforzadas para atender las necesidades de los pobladores perjudicados.

En el distrito de General Díaz, la estimación preliminar señala que unas 200 familias sufren las consecuencias de las inundaciones. Hasta el momento, 150 familias recibieron asistencia en las comunidades de Puerto Itá, Campamento Cué, Puerto Ña’ilú y la zona de Potrerito distrito de Gral.Díaz.

Por su parte, en Mayor Martínez se calcula que alrededor de 300 familias están afectadas por el avance del agua en las localidades de Itá Corá, Estero Punta, Tres Coronas, Fuerte Cué, Curuzú Cuatiá y Ka’aguy cupe. El 23 de octubre se brindó asistencia a 150 familias de Itá Corá.

En Paso de Patria, el número de afectados se estima en unas 100 familias, tanto en el casco urbano como en la zona de la costa del río Paraná. La cifra se encuentra en proceso de verificación con las autoridades municipales.

Impacto en la producción

En Humaitá, las consecuencias de la crecida se sienten principalmente en los sectores agrícola, ganadero y pesquero.

La estimación preliminar menciona a unas 286 familias afectadas en sus medios de vida, debido a las dificultades que enfrentan los productores y trabajadores rurales por la inundación de áreas productivas.

La situación genera preocupación entre los pobladores, especialmente en las comunidades ribereñas, donde el avance de las aguas compromete viviendas, caminos, campos de pastoreo y cultivos, además de dificultar el traslado y el acceso a servicios básicos.

Las cifras son preliminares y podrían variar conforme avance el relevamiento en las comunidades. Mientras persiste la crecida, las prioridades son la asistencia humanitaria, la atención a las familias aisladas y evacuadas, y el acompañamiento a los sectores productivos perjudicados.