Polución sonora en el barrio San Pablo de Asunción

Sinceramente ya no sé dónde más reclamar o denunciar, hace meses que vengo haciendo esto y en el WhatsApp de la Municipalidad de Asunción me dejan en visto, llamo al 911 y no vienen. La polución sonora es hasta las 06:00 o 07:30 de la mañana; es imposible dormir. Esto es en el barrio San Pablo de la capital, Asunción.