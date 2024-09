División Intermedia: El Potro se hace fuerte en casa

Milver Aquino e Iván Ramos (doblete) marcaron los goles para el local, mientras que Ricardo Solís anotó el descuento.

Con el triunfo el Potro suma 52 puntos y se medirán en la próxima fecha al 12 de Junio VH; por su parte Pastoreo se mantiene con 23 unidades y recibirá en su casa al Deportivo Santaní.

En el otro encuentro de ayer, Resistencia goleó 5-1 a Encarnación en la Chacarita.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Julio Ojeda. Asistentes: Armindo Rojas y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Sportivo Carapeguá: Armando Vera; Willians Coronel (65′ Diego Aguada), Ángel Arce, Guido Verdún y Mattías Parris; Jesús Cáceres (65′ Iván Ramos), Milver Aquino, Eric Ramos (80′ Juan Argüello) e Iván Salcedo (80′ Alejandro Quiñónez); Yonny Sosa (65′ Osmar Leguizamón) y Augusto Giménez. D.T.: César Castro.

Pastoreo FC: Favio Marín; Alexis Orué (76′ Juan Duque), Ronald Borja, Yefferson Palacios y Isaías Obregón (46′ Marcos Sanabria); Richar Candia, Darío Ferreira (86′ Alex Mosquera), Adrián Mereles y Denis Zárate (76′ Alan López); Ricardo Solís y Maximiliano Gauto. D.T.: Elio Espínola.

Goles: 16′ Milver Aquino, 67′ y 71′ Iván Ramos (SC); 47′ Ricardo Solís (P). Amonestados: No hubo.

* Otro marcador. Resistencia 5 (7′ y 28′ Jorge Colmán, 17′ y 79′ Alexandro Maidana y 60′ Édgar Villalba)-Encarnación 1 (61′ Fabián Ovejero).

* Hoy, 10:00: Santaní (38)-Guaireña (34), en el Unión Agrícola; Rubio Ñu (36)-Martín Ledesma (33), en la Arboleda, e Independiente CG (34)-3 de Febrero (26), en Campo Grande.

* Mañana 10:00: Tembetary (58)-Fernando de la Mora (31), en el Luis Alfonso Giagni, y Recoleta (60)-12 de Junio VH (35), en el Comité Olímpico Paraguayo.

* Lunes, 19:00: San Lorenzo (39)-Colegiales (10), en la Ciudad Universitaria.

Primera División B: Capiatá va hoy por la corona

Mientras el Deportivo Capiatá anticipadamente hoy puede consagrarse campeón del torneo de la Primera División B, el 12 de de Itauguá y Atlántida ganaron ayer sus respectivos partidos y presionan en la pelea por el segundo cupo de ascenso a River Plate, que juega también en la fecha.

El equipo itaugüeño y oceánico acortaron a un punto la distancia con el Kelito en la ronda de adelanto de la 30ª fecha del campeonato de tercera categoría.

* Resultados de ayer: 12 de Octubre 3 (14′ José Montiel, 33′ Lucas Acosta y 57′ Júnior Roa)-Cristóbal Colón Ñemby 1 (9′ Sergio Gamarra); Atlántida SC 2 ( 23′ Elías Villalba y 70′ Enzo Galeano)-29 de Setiembre 0 y General Díaz 1 (69′ Carlos Grance)-Presidente Hayes 3 (17′ Franco Merigo, 22′ y 57′ Luis Vargas).

* Hoy, 10:00: River Plate-Sportivo Limpeño, en el Kelito. 15:00: 3 de Febrero-Capiatá, en el Bajo, y 3 de Noviembre-Olimpia de Itá, en barrio San Pablo.

* Mañana, 15:00: 12 de Octubre SD-Sport Colombia, en Santo Domingo, y Pettirossi-Colón JAS, en Republicano.

* Lunes, 17:00: Benjamín Aceval-24 de Setiembre, en Villa Hayes.

* Top 4: Capiatá 68 puntos, River Plate 56, 12 de Octubre (I) y Atlántida 55.

Primera División C: Iteño abre otra fecha ganando

Con goles de Néstor Cáceres y Lucas Amarilla, el anticipado campeón y ascendido a la Primera B, Sportivo Iteño, le ganó ayer de visita a Pilcomayo, en el partido que abrió la penúltima fecha del torneo de la Primer C. Sebastián Ojeda anotó el gol del empate parcial a favor del local.

El segundo cupo de ascenso tiene en la puja a Fulgencio Yegros, Atlético Juventud y tampoco está ajeno a este “tren” Oriental, cuando cada vez queda menos en el calendario del campeonato de la última categoría de nuestro fútbol.

Juventud se adelanta y juega hoy de visita a Sport Colonial, mientras Yegros va a Roque Alonso mañana.

* Hoy, 10:00. Sport Colonial vs. Atlético Juventud, en el estadio Celestino Mongelós del barrio Santa Ana; 15:00. Deportivo Pinozá vs. General Caballero ZC, en el Alfredo Stroessner del barrio Pinozá, y Oriental vs. 1° de Marzo, en el Gregorio Sarubbi de Zeballos Cue.

* Mañana, 15:00. Capitán Figari vs. Valois Rivarola, en el Juan B. Ruiz Díaz de Lambaré y Humaitá vs. Fulgencio Yegros, en el Eleuterio Sánchez de Mariano Roque Alonso.

* Posiciones. Sportivo Iteño 49 puntos, Fulgencio Yegros 37, Atlético Juventud 34, Oriental 33, Sport Colonial 32, General Caballero ZC 30, 1° de Marzo 26, Humaitá 23, Deportivo Pinozá 20, Pilcomayo 18, Valois Rivarola 14 y Capitán Figari 13.