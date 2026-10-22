El TCR51 tiene su plan de seguridad

Miembros del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) y los representantes del Consejo Nacional de Seguridad en el Deporte se reunieron este jueves para trabajar y coordinar acciones sobre el plan de seguridad para la edición 51 del Transchaco Rally, a celebrarse entre este sábado y domingo y el próximo fin de semana.

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Los representantes del TACPy presentaron el plan de trabajo y las necesidades que se requieren para un normal desarrollo de una competencia deportiva que moviliza a cientos de competidores, organizadores, logística y miles de aficionados, ya sea el domingo en el Autódromo Rubén Dumot en Capiatá, como a la Región Occidental desde la próxima semana.

El Transchaco Rally, válido por la séptima y última prueba del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026, tiene programada para este sábado la verificación técnica, administrativa y de seguridad de las máquinas en el predio de Hangares PAS, en Luque, desde las 8:00.

Esa misma noche se cumplirá con la tradicional partida ceremonial desde la rampa ubicada en el estacionamiento de Plaza Madero, en la misma ciudad, a partir de las 19:00.

Fiesta en el autódromo

Para el domingo se prevé la primera gran concentración de aficionados en el principal circuito tuerca de nuestro país, el Autódromo Rubén Dumot en Capiatá, donde se cumplirá la primera especial del rally (PE 1), con la clasificación, la cual determinará el orden de partida ya en suelo chaqueño, cuando se largue la PE2 (Ruta D0292-La Patria), a las 7:30 del viernes 30 del corriente.

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A la región Occidental

Tras la clasificación, toda la actividad se traslada ya desde el lunes, inclusive, al Chaco, para lo que serán las tres etapas de la carrera.

Tripulaciones, equipos, organización y aficionados, en general, comenzarán la caravana rumbo a los distintos puntos de la Región Occidental, lo cual implica otro gran trabajo de coordinación y seguridad.