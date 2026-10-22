ABC Motor
22 de octubre de 2026 - 15:15

¿Cuál es el cronograma oficial del Rally del Chaco 2026?

El piloto Gustavo Saba (d) y el copiloto José Díaz (i) festejan sobre el Toyota GR Yaris Rally2 la victoria en el Rally del Chaco después de finalizar la prueba especial 21 en Ruta Transchaco, Mariscal Estigarribia, Paraguay.
Gustavo Saba (centro) celebra sobre el Toyota GR Yaris Rally2 su primera victoria en el Rally del Chaco.Fernando Romero, ABC Color

La 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally 2026, que se llevará a cabo a finales de este mes en la Región Occidental y corresponderá a la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), definirá a los campeones de la presente temporada tanto en las categorías como en las clases.

Por Derlis Santacruz
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El Comité Organizador del TCR51, el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), dio a conocer este miércoles la lista definitiva y la cifra final de 86 tripulaciones inscriptas, que son las que formarán parte de la máxima prueba del deporte motor de nuestro país.

Lea más: Rally del Chaco: Los 86 inscritos para la carrera más importante del automovilismo paraguayo

El Transchaco Rally 2026 contempla un recorrido total de 1.980,96 km (504 km de pruebas especiales divididos en 22 tramos cronometrados) y se desarrollará con el siguiente orden de actividades: