¿Cuál es el cronograma oficial del Rally del Chaco 2026?

La 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally 2026, que se llevará a cabo a finales de este mes en la Región Occidental y corresponderá a la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), definirá a los campeones de la presente temporada tanto en las categorías como en las clases.

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