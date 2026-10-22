¿Cuál es el cronograma oficial del Rally del Chaco 2026?

El Comité Organizador del TCR51, el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), dio a conocer este miércoles la lista definitiva y la cifra final de 86 tripulaciones inscriptas, que son las que formarán parte de la máxima prueba del deporte motor de nuestro país.
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El Transchaco Rally 2026 contempla un recorrido total de 1.980,96 km (504 km de pruebas especiales divididos en 22 tramos cronometrados) y se desarrollará con el siguiente orden de actividades: