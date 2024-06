Asociación de Ajedrez de Areguá organiza su segundo gran torneo abierto

El año pasado, a pocas semanas de la fundación de la asociación, se celebró, el 14 de mayo, el primer evento oficial de la nucleación ajedrecística, con notable suceso.

El abierto será a partir de las 9:00 y permitirá la participación de jugadores menores y adultos. Para los primeros se habilitan las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 años, en tanto que para los más grandes, sin restricción etaria, habrá igualmente premios para las ramas femenina y absoluta.

Se jugará al sistema suizo, a siete rondas, con un límite de tiempo de 5 minutos por jugador.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo al teléfono 0982 874848, línea que también está habilitada para la remisión vía giro del costo de las anotaciones, que es de G. 30.000 por competidor.

Apoyo y otros datos

Apoyan el evento la Senatur y la Federación Paraguaya de Ajedrez.

El presidente de la Asociación de Ajedrez de Areguá es Jason Sullivan.

En la ocasión habrá una exposición de tableros y juegos de ajedrez tallados en madera (guatambú, cedro, lapacho e ybyraro) por el artesano aregüeño Del Rosario Barrios.