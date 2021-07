La felicidad de Joshua

“Ahí, donde debe estar nuestra bandera. Siempre arriba en el podio. Gracias por su apoyo, gracias por el aguante!. Vamos por más JUNTOS. Sin palabras. FELIZ”, escribió en su cuenta de Twitter el paraguayo luego de lograr el tercer lugar en su debut en la categoría.

Su madre es la que le acompañó esta vez en la competencia y después del podio se acercó a Joshua diciéndole en guaraní “Mita’i Mbarete” y pidiéndole algunas palabras.

“No puedo creer, primera carrera y primer podio. Grande Paraguay. Con este calor realmente era súper difícil, no solo para mí, sino para todos los pilotos. Es un circuito donde no se puede adelantar mucho así que hice, dí lo mejor de mí, me quedé cerca del segundo lugar, hice lo posible por pasarle. Ultra contento con este resultado en mi primera experiencia en Fórmula 3 sin saber lo que iba a ser la carrera”, señaló Duerksen.