Alberto Benítez y un día agridulce

Este sábado, por la segunda fecha del FIA Academy Trophy que se corre en el Circuito de Adria, Italia, el piloto paraguayo Alberto Benítez acabó la primera quality en la 13ª posición, tras largar en la 19ª.

“Me fue bien. Remonté seis posiciones: largué en la posición 19 y terminé en la posición 13”, apuntó el chico. No obstante, en la segunda quality la sensación no fue buena ya que no logró completar la carrera tras recibir un toque en la quinta vuelta que lo obligó a abandonar.

“Me tocaron y terminé afuera de la pista”, lamentó el paraguayo que volverá a participar el domingo y todavía cuenta con chances de acceder a la carrera decisiva.