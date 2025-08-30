Norris por delante de Piastri en el último libre de Zandvoort, que Sainz acabó cuarto

En su mejor vuelta, Norris cubrió, con el neumático de compuesto blando -con el que todos marcaron su mejor crono- los 4.259 metros de la pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 972 milésimas, 242 menos que Piastri -que lo supera en nueve puntos en la general (284 frente a 275)- y con 886 sobre el inglés George Russell (Mercedes), que se inscribió tercero en la tabla de tiempos.

El español Carlos Sainz (Williams) marcó el cuarto crono de la sesión, a 941 milésimas de Norris.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros-, arrancará a las tres de la tarde (13:00 horas GMT).