El líder del mundial Manuel González, manda y se acerca al récord del circuito

González, con un tiempo de 1:34.977 se quedó, además, a escasas milésimas de segundo del récord absoluto de la categoría que ostenta el también español Arón Canet (Kalex), desde el año pasado, con 1:34.935.

Canet fue uno de los primeros protagonistas relevantes, al tener que comprobar el estado físico en el que se encontraba tras la caída que sufrió en Cataluña y de la que todavía arrastra secuelas, con fuertes dolores en el cuello, por lo que el piloto de Corbera (Valencia), se tomó a modo de prueba esta tanda inicial.

Para otros rivales no comenzó demasiado bien la sesión, pues el neerlandés Collin Veijer (Kalex) se fue por los suelos a los pocos minutos del inicio, en la curva doce, y tuvo que esperar en su taller a que las asistencias trajeran su moto hasta el taller para reparar los daños que se habían producido y que al final le dejaron inédito en resto.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) fue el primero en marcar un registro de referencia al rodar en 1:35.667 con el que superó al líder inicial de Moto2, el español Marcos Ramírez (Kalex), al que también doblegaron el británico Jake Dixon (Boscoscuro) y el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), pero todavía con mucho tiempo por delante como para que no se produjesen más cambios.

Ya en los diez minutos finales Diogo Moreira se mantenía como líder de la tanda, en tanto que Arón Canet se encontraba en la duodécima posición y ralentizando su trabajo para evitar molestias físicas mayores.

Y fue en esa 'vorágine' final en la que comenzaron a producirse los cambios más relevantes, con el australiano Senna Agius (Kalex) como el primer referente al rodar en 1:35.308, un registro al que se acercó a escasamente 21 milésimas de segundo el vencedor de la carrera de Cataluña, el español Daniel Holgado (Kalex).

Pero a ambos les acabó superando, en su siguiente vuelta rápida, de nuevo, Diogo Moreira, con un tiempo de 1:35.250, seguido a 56 milésimas de segundo por Jake Dixon y con Arón Canet regresando a pista para probar sus condiciones a la hora de afrontar un 'time attack'.

Tanto Dixon como 'Manugas' González marcaron parciales de vuelta rápida en su siguiente giro, que de hecho llevó al líder del campeonato, ascender a la primera posición con un tiempo de 1:35.142, aunque su registro fue cancelado por exceder los límites del trazado y Dixon recuperó el primer puesto con su vuelta rápida de 1:35.164.

Esa cancelación relegaba a González hasta la decimocuarta posición, pero todavía con tiempo por delante para quedarse muy cerca del récord del trazado al rodar en 1:34.977, por el 1:34.935 que en 2024 estableció Arón Canet en la segunda de las citas en el trazado de Misano Adriático.

Nadie pudo rebajar el registro de González, que cerró la primera tanda libre como líder, por delante de Dixon, Moreira, Agius y el 'local' Celestino Vietti (Boscoscuro).

En la sexta posición acabó Daniel Holgado, por delante de Izan Guevara, el belga Barry Baltus (Kalex), Arón Canet en una más que meritoria novena plaza dadas sus condiciones físicas y Marcos Ramírez cerrando las diez primeras posiciones.