Alex Márquez le da a Ducati su primera victoria de 2026 y corta la racha de Aprilia

En Moto2 la victoria fue para el australiano Senna Agius (Liqui Moly) por delante de su compañero de equipo, el español Manuel González, que sigue al frente del campeonato. En Moto3 fue otro español, Máximo Quiles (Aspar Team), el más rápido para mantenerse también en la primera plaza de la clasificación.

El mayor de los Márquez, Marc, vigente campeón del mundo, dio un paso atrás notable en sus expectativas de cara a revalidar el título. Se fue al suelo en el segundo giro cuando peleaba con su hermano y ya está a 44 puntos de Bezzecchi.

Marc suma 57 puntos para ser quinto en el Mundial por los 101 del transalpino de la Aprilia oficial, con el español Jorge Martín (Aprilia), segundo con 90; por los 37 de otro español, Pedro Acosta (KTM). Àlex, que la pasada temporada estrenó en el Ángel Nieto jerezano su palmarés en MotoGP, es séptimo con 53 unidades.

El vencedor estuvo escoltado en el podio por Bezzecchi y por otro italiano, Fabio Digianntonio (Ducati). Martín, que tuvo una temporada 2025 aciaga debido a los accidentes en el primer curso en la marca de Noale, cruzó la meta en la cuarto puesto por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia), el español Raúl Fernández (Aprilia) y del francés Johann Zarco (Honda).

La octava plaza fue para el italiano Enea Bastianini (KTM) por delante de dos españoles, Fermín Aldeguer (Ducati) y Pedro Acosta (KTM), que corrió la mayor parte de la prueba con su carenado muy tocado.

Los españoles Joan Mir (Honda) y Àlex Rins (Yamaha) cruzaron la meta en la decimoquinta y decimosexta plaza, respectivamente.

En Moto2, el australiano se hizo con la victoria, sumando dos triunfos seguidos tras ganar en los Estados Unidos, por delante de su compañero de equipo, Manuel González, que continúa al frente del Mundial.

La tercera plaza fue para el neerlandés Colin Veijer (Red Bull KTM) que partía desde la 'pole', la primera lograda en su carrera deportiva el sábado en el circuito Ángel Nieto.

González suma 59.5 puntos por 50 de Agius; 45, de Izan Guevara (Pramac Yamaha), que pierde a manos del australiano la segunda plaza del campeonato; 43, del transalpino Celestino Vietti (Speeders); y 38, de Daniel Holgado (Aspar Team), quinto. Alonso López (Italjet) es sexto con 37, un punto por delante de Daniel Muñoz (Italtrans).

En Moto3, Máximo Quiles (Aspar Team) sumó su segunda victoria de la temporada en una carrera que estuvo marcada por la increíble llegada en la pelea por el podio entre los españoles Adrián Fernández (Leopard Racing), segundo; David Muñoz (Liqui Moly), tercero; y el argentino Marco Morelli (Aspar Team)

Quiles, que el sábado hizo la pole, confirmó su favoritismo sentenciando en los últimos giros de la carrera deshaciendo el trío que había formado durante la mayor parte de la prueba con Fernández y Muñoz, que reaparecía en Jerez después de siete operaciones como consecuencia de un accidente en octubre en Indonesia en el que se rompió el fémur de su pierna izquierda.

Quiles suma ya 90 puntos en cuatro grandes premios con dos triunfos y dos segundos puestos en 2026. Otro español, Álvaro Carpe (Red Bull KTM), es segundo con 53.