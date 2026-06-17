Izan Guevara cree que Brno se adapta a su estilo de pilotaje

"Brno es un circuito en el que disfruto mucho y que creo que se adapta a mi estilo de pilotaje", señala Guevara en la nota de prensa de su escudería, en la que explica que es "una pista rápida y fluida, lo que hace que sea especialmente agradable pilotar".

"Tras la última carrera -en Hungría-, no quedé del todo satisfecho con el resultado", reconoce Izan Guevara, quien afirma haberlo dado "todo", pero que, a pesar de haber hecho lo máximo posible, se quedó "con ganas de más" tras el resultado final.

Guevara reconoce que "el objetivo es tener un fin de semana tranquilo desde el principio y ganar impulso sesión tras sesión", ya que, dijo, conoce su potencial y quiere estar "lo mejor posible desde el viernes".

"Daremos lo mejor en la pista", insiste Guevara, quien recalca que se centrará en "conseguir el mejor resultado posible" puesto que asegura que "la motivación es alta".