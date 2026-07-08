Quartararo se quiere ir al 'parón veraniego' con el "mejor resultado posible"

"Assen fue una carrera exigente físicamente, pero logramos sacar el máximo provecho", ha detallado en el comunicado del equipo Quartararo, que acabó octavo aquella carrera.

Asimismo, ha apuntado que Sachsenring es un circuito del que guarda "muy buenos recuerdos, incluyendo una victoria, así que es un placer volver".

Aunque el francés, decimocuarto en la tabla provisional del campeonato, ha reconocido que "no es un circuito fácil", intentará centrarse en lo "positivo", y seguir "trabajando duro" para intentar ser "competitivos desde el principio del fin de semana".

En el caso de su compañero de equipo, el español Alex Rins, que como Fabio Quartararo no continuará en el equipo Yamaha Racing la próxima temporada, ha destacado que "la carrera de los Países Bajos fue dura", si bien al final acabó noveno por detrás de su compañero de equipo.

"Sabemos dónde tenemos que mejorar y estamos trabajando duro para seguir avanzando", ha asegurado Rins, que sobre Sachsenring ha explicado que es "un circuito muy particular", y ha incidido en que encontrar las sensaciones adecuadas desde el principio "será importante".

"Seguiremos esforzándonos y haremos todo lo posible para terminar la primera parte de la temporada de la mejor manera", ha afirmado Rins.