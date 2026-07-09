Automovilismo
09 de julio de 2026 a la - 10:10

Álex Márquez destaca sobre su fichaje por KTM que "no ha sido una decisión fácil"

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Redacción deportes, 9 jul (EFE).- El español Álex Márquez reconoce a su llegada al Gran Premio de Alemania, sobre su fichaje como piloto oficial de KTM para 2027, que "no fue una decisión fácil" dada su procedencia y recordó que en noviembre, al hablar con Nadia Padovani, la propietaria de Gresini, le hizo "una promesa".

Por EFE

"Si viene algún equipo, alguna fábrica, serás la primera en enterarte. No quiero ir por detrás", indicó este jueves Álex Márquez a los medios de comunicación en Sachsenring sobre su conversación con Padovani.

"Ellos me apoyaron en la decisión", reconoce el vigente subcampeón del mundo de MotoGP, quien destacó el cariño del equipo, en el que le dijeron que se lo merecía por lo que ha "luchado estos años" y que, después de un año tan bueno como 2025, tenía que irse, lo que le dio "mucha tranquilidad".