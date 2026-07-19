La lluvia obliga a aplazar al lunes la prueba de la IndyCar en Nashville

La prueba estaba inicialmente programada para las 16:30 hora local de Nashville, coincidiendo con la final del Mundial pero los organizadores fueron retrasando su inicio hasta decidir suspenderla pasadas las 20:00, después de varios intentos de secar el circuito.

La carrera ha quedado ahora programada para las 14:00 hora local del lunes (19:00 GMT).

Kirkwood, del Andretti Global, se hizo con la 'pole' el sábado tras completar las dos vueltas de la clasificación al óvalo a una velocidad media de 196,852 millas por hora, mientras que Palou (Chip Ganassi) registró una media de 196,050.

Palou, cuatro veces campeón de la IndyCar Series y actual líder del campeonato, tiene 56 puntos de margen en la tabla sobre Kirkwood, que es su principal perseguidor.