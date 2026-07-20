Se esperan tormentas con vientos de hasta 90 km/h desde mañana

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este lunes un Boletín Meteorológico Especial en el que advierte sobre el ingreso de un severo sistema de tormentas que abarcará gran parte del territorio nacional durante el martes 21 y miércoles 22 de julio.

Según el informe técnico, el sistema ingresaría al país a partir de la madrugada del martes, afectando inicialmente al sur de la Región Oriental. Durante el transcurso de la mañana y la tarde, la inestabilidad se desplazará hacia el centro, este y norte del país.

Zonas afectadas e impacto del fenómeno

Las áreas de mayor impacto abarcan el sur, centro y norte de la región Oriental y parte de Presidente Hayes.

Departamentos: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Caazapá, Guairá, Asunción, Central, Cordillera, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyú y sectores de Presidente Hayes.

Precipitaciones: acumulados de entre 60 y 90 mm (puntualmente superiores)

Vientos: ráfagas en torno a los 90 km/h y superiores

Fenómenos asociados: frecuentes descargas eléctricas y alta probabilidad de caída puntual de granizo

Áreas con impacto moderado (resto del territorio)

Departamentos: Chaco occidental y central (resto de Presidente Hayes y Alto Paraguay)

Precipitaciones: acumulados entre 30 y 50 mm

Vientos: ráfagas de viento en torno a los 70 km/h

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Cuándo comenzará y cómo avanzará el sistema de tormentas

De acuerdo con la información difundida, se espera que el sistema de tormentas ingrese durante la madrugada de este martes 21 comenzando por Ñeembucú, Misiones e Itapúa. Entre la mañana y la tarde, el sistema avanzará hacia Paraguarí, Caazapá, Guairá, Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná y Presidente Hayes.

Entre la tarde y noche del martes y la madrugada del miércoles 22, el fenómeno se extenderá hacia el norte, alcanzando a los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyú y Alto Paraguay.

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