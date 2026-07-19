Orlando Gill fue el verdadero rey de las paradas en el Mundial 2026

En un torneo donde los arqueros suelen quedar medidos exclusivamente por los títulos o por los goles evitados en tandas de penales decisivas, Orlando Gill apareció como una estadística imposible de ignorar. El guardameta de la selección paraguaya terminó como el portero con más paradas de toda la Copa del Mundo, con una cifra que, por volumen y distancia frente a sus perseguidores, lo ubica entre las grandes historias individuales del certamen norteamericano.

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De acuerdo con el portal oficial de la FIFA, el sanlorenzano acumuló la impresionante cifra de 28 atajadas en apenas cinco partidos. Este promedio altísimo sugiere un papel central en el rendimiento del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. La magnitud del dato no solo habla de la eficacia descomunal del arquero de San Lorenzo, sino también del tipo de partidos que afrontó Paraguay: encuentros de pura resistencia donde el rival llegó con frecuencia y el margen de error fue mínimo.

¡Gigante, Orlando!🧤



Orlando Gill fue el arquero con más atajadas de la Copa Mundial de la FIFA con 28 intervenciones.



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Una brecha gigantesca con el resto del mundo

La diferencia respecto de otros arqueros destacados en el rubro fue sencillamente aplastante. En el recuento oficial, detrás de Gill se ubicó Eloy Room, de Curazao, con 21 tapadas, mientras que el suizo Gregor Kobel y el portugués Diogo Costa cerraron el grupo inmediato con 20 intervenciones cada uno. En otras palabras, el paraguayo no lideró por un detalle menor o un golpe de suerte. Su marca quedó siete atajadas por encima del segundo clasificado, un margen descomunal para un torneo tan corto, y más aún si se tiene en cuenta que lo consiguió disputando únicamente cinco presentaciones.

El ‘Dibu’ Martínez tampoco pudo alcanzar al muro guaraní

La estadística oficial de la FIFA permite una lectura adicional, incluso teniendo actuaciones de altísimo impacto en el tramo más decisivo del torneo, no siempre se alcanza al líder de paradas. El balance del Mundial subraya que Emiliano Martínez, pese a sus innumerables y milagrosas tapadas en la gran final ante España, no logró igualar la línea del arquero paraguayo. La comparación ilustra cómo el número total de atajadas depende tanto del desempeño individual como del caudal de remates recibidos. Un arquero puede firmar un partido extraordinario en una final y, aun así, quedar por debajo de quien sostuvo ese nivel de exigencia extremo desde las fases previas de la competición.

El debate del Guante de Oro: eficacia contra volumen

A pesar de su indiscutible liderato, el récord del oriundo de Reducto en atajadas no se tradujo en el principal reconocimiento individual para los porteros. La FIFA terminó premiando con el Guante de Oro a Unai Simón, el arquero de la España campeona. El argumento estadístico que acompañó ese galardón apuntó a un criterio completamente distinto, ya que Simón fue el que menos goles recibió, con un solo tanto encajado en ocho partidos. El contraste expone una tensión clásica en el debate futbolístico sobre cómo evaluar a un guardameta. El volumen de intervenciones y paradas salvadoras no necesariamente coincide con el indicador de resultado y goles concedidos, especialmente cuando un equipo domina tanto el juego que reduce al mínimo el trabajo defensivo de su portero.