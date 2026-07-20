Video: misterioso accidente en Limpio, auto avanzó solo y se estrelló contra un supermercado

Un insólito accidente de tránsito se registró en la tarde del sábado en la ciudad de Limpio, donde un automóvil avanzó sin ocupantes y terminó estrellándose contra la puerta principal de un supermercado. El hecho quedó registrado por cámaras de circuito cerrado y, por pocos segundos, no terminó en tragedia.

Las imágenes muestran que el conductor estacionó el vehículo frente al local comercial, descendió e ingresó al supermercado. Instantes después, el automóvil comenzó a desplazarse por sí solo, atravesó el acceso principal e impactó contra la estructura de vidrio.

Lea más: Violento choque y vuelco en avenida Artigas deja un conductor en estado grave

Una madre y su hija lograron escapar

El episodio ocurrió alrededor de las 17:00 en un supermercado ubicado sobre la ruta PY03 General Elizardo Aquino.

En las grabaciones se observa que una mujer y una menor de edad se encontraban justo frente al vehículo cuando este comenzó a avanzar. Ambas lograron apartarse a tiempo y resultaron ilesas.

El comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª de Limpio, indicó que inicialmente el procedimiento fue reportado como un accidente con daños materiales, pero la revisión de las imágenes reveló una situación poco habitual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El conductor descendió del vehículo para ingresar al supermercado y, segundos después, el automóvil se movió e ingresó detrás de él, rompiendo el vidrio de la entrada”, explicó.

Lea más: Fiscalía investiga accidente de tránsito con un muerto y cuatro heridos en Caazapá

El conductor dio una versión distinta

De acuerdo con el jefe policial, tras el impacto se constató que no había ninguna persona en el interior del automóvil.

Acosta señaló que el conductor manifestó a los intervinientes que había dejado el vehículo con el motor en marcha y que se trataba de un automóvil con caja mecánica. Sin embargo, el informe policial recoge la versión del guardia de seguridad del supermercado, quien afirmó que el propietario aseguró que el motor estaba apagado cuando ocurrió el hecho.

Esa contradicción forma parte de los elementos que serán analizados durante la investigación.

Lea más: Video: grave accidente en Fernando de la Mora dejó a un motociclista en estado crítico

El vehículo fue incautado

El conductor fue identificado como Fernando Fretes Martínez, de 40 años. Tras el accidente fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado fue negativo (0,000 mg/l).

Por disposición del fiscal de turno de Limpio, Víctor Villaverde, el Mercedes Benz C230 modelo 2007 fue incautado y quedó a disposición del Ministerio Público.

La Policía informó que el automóvil será sometido a una pericia técnica para determinar qué provocó el desplazamiento del rodado y establecer si existió una falla mecánica o alguna otra causa que explique el inusual accidente.