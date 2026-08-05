05 de agosto de 2026 a la - 04:40
El español Raúl Fernández renueva por dos temporadas con la escudería Trackhouse Aprilia
Redacción deportes, 5 ago (EFE).- El español Raúl Fernández ha renovado por dos temporadas más, hasta el final de la de 2028, por la escudería estadounidense Trackhouse Aprilia, de la que es piloto en la actualidad, según confirmó este miércoles el propio equipo.
Fernández, sexto en la clasificación del Mundial de MotoGP, con 159 puntos, tiene en la actualidad como compañero de equipo al japonés Ai Ogura, segundo del campeonato, que a partir del próximo año disputará el campeonato como piloto oficial de Yamaha junto al español Jorge Martín.