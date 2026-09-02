El español Toni Bou afronta en los Países Bajos su primera opción de ganar su 40.º título

Toni Bou es líder destacado, con su compañero de equipo, Gabriel Marcelli, segundo, y en Zelhem tendrá su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo en las dos jornadas de competición que deberán afrontar todos los participantes.

El español no esconde su intención de dejar matemáticamente sentenciado el campeonato antes de la última ronda -para lo que necesita una ventaja superior a los 80 puntos respecto a su inmediato perseguidor-, que se disputará en Pobladura de las Regueras (León), después de lograr un nuevo pleno en la última cita disputada en la localidad francesa de Cahors.

Toni Bou ha comentado en la nota de prensa de su equipo que afronta el fin de semana con "muchas ganas y motivación" y que llega a un momento "muy importante de la temporada", si bien reconoce que no esperaba "llegar con esta ventaja y habiendo conseguido todas las victorias", pero que en cualquier caso estaba muy contento con el "trabajo realizado" y muy "orgulloso" del equipo.

"Alcanzar los 40 títulos mundiales después de 20 años ganando tanto el campeonato en pista cubierta como al aire libre sería algo espectacular", reconoce Toni Bou, quien asegura que durante mucho tiempo lo veía como "una cifra imposible".