Marc Márquez llega a un circuito 'amigo'; los italiano siempre quieren ser 'profetas'

El nueve veces campeón del mundo es quien más triunfos acumula en ese escenario desde que ascendió a MotoGP, con cinco victorias (2015, 2017, 2019, 2024 y 2025) y dos segundos puestos, en el año de su debut en la 'categoría reina' en 2013 y en 2018, siendo el resto de victorias, salvo la de 2013, que fue para Jorge Lorenzo, la de 2016, de Daniel Pedrosa, y la de 2023, que recayó en Jorge Martín, para los pilotos locales.

Entre estos, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) es quien más triunfos acumula, con dos, los de 2022 y 2023, temporadas en las que consiguió, además, el título mundial de MotoGP.

El resto de victorias italianas en Misano Adriático lo fueron para Valentino Rossi (2014), Andrea Dovizioso (2018) y Franco Morbidelli (2020), si bien este año, el de la pandemia por el Covid'19, hubo dos pruebas en este trazado, la segunda de ellas denominada Gran Premio de la Emilia Romagna, en la que logró la victoria el español Maveruck Viñales.

Además, Marc Márquez va a llegar a esta decimocuarta cita del campeonato del mundo de motociclismo segundo en la clasificación provisional del mundial, a 19 puntos del líder, el también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), después de lograr el 'pleno' de victorias en Aragón, el tercero de la temporada, siendo el piloto que más 'dobletes' ha conseguido en este 2026.

Aún así, no lo tendrá fácil un Marc Márquez que, para 'acallar' a todos esos 'hatters' que no se creen su situación física, mostró en su cuenta de la red social 'X' una fotografía que define claramente el estado de su maltrecho hombro derecho, en el que se nota claramente el deterioro de su musculatura, ocasionado por tantas intervenciones quirúrgicas.

No se puede negar que el rendimiento de Marc Márquez es algo digno de ensalzar y de valorar, a tenor de esa imagen de su hombro derecho, lo que no le impide estar en la lucha, gran premio tras gran premio por la victoria, a la que seguro aspirará en Misano Adriático para intentar recortar distancias respecto al líder Jorge Martín.

Un líder que, con apenas una victoria en lo que va de temporada, en Francia (Le Mans), y tres en carreras esprint, las de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, se mantiene al frente de la clasificación por puntos, con 19 sobre Marc Márquez, 24 respecto a Marco Bezzecchi, el doble, 48 puntos, sobre el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y 53 puntos con el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Éste, Ai Ogura, será la gran duda de la carrera italiana, sobre todo para saber de la recuperación de su fractura en una muñeca, producida en su último entrenamiento antes de viajar a la carrera de Aragón, que al final no pudo disputar al confirmarse entonces la lesión y tener que ser operado.

Con Marc Márquez como el gran objetivo a batir en Misano Adriático, deben ser sus rivales más directos en la pelea por la victoria los pilotos de Aprilia -Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Ai Ogura-, pues el fabricante de Noale ha demostrado tener el potencial mecánico necesario para plantar cara y doblegar a la hasta hace poco 'todopoderosa' Ducati.

Otro de los pilotos que debe ser tenido en cuenta es el español Pedro 'Tiburón' Acosta, quien protagonizó un espectacular gran premio de Aragón con su KTM RC 16, con diferencia el mejor representante del fabricante austríaco en pista y que continúa buscando su primera victoria en MotoGP.

En KTM volverá a estar el piloto probador español Pol Espargaró, quien suplirá al lesionado Maverick Viñales.

A ellos, en la pelea, se debiera unir la escudería 'de casa', la italiana 'Gresini Racing', con sus dos pilotos españoles, el vigente subcampeón Alex Márquez y Fermín Aldeguer, quien seguramente ya estará mucho más recuperado de su lesión en una vértebra, como ya demostró en el trazado Motorland de Alcañiz.

Harina de otro costal será la actuación de los pilotos oficiales de Honda, el español Joan Mir y el italiano Luca Marini, y Yamaha, el francés Fabio Quartararo yel español Alex Rins.

Sus respectivos ingenieros no consiguen dar con la 'tecla' que les permita mejorar su rendimiento en pista, lo que en no pocas ocasiones representa una gran decepción para todos ellos, que ni siquiera se acercan a las prestaciones de los más rápidos de la categoría.