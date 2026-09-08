Operación Dakovo: Extraditan a Brasil a Diego Dirisio

La Policía Federal Argentina e Interpol concretaron la entrega y extradición a Brasil del empresario argentino Diego Hernán Dirisio. El hombre, de 49 años, era el hombre clave de la firma International Auto Supply SA (IAS) con sede en Asunción, y figuraba como el principal objetivo de la megaoperación internacional “Dakovo”.

Dirisio permanecía recluido en el penal de Bouwer desde febrero de 2024, cuando cayó junto a su esposa, la exmodelo paraguaya Julieta Nardi, luego de meses de estar prófugos de la justicia internacional.

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Tras confirmarse la sentencia de extradición firmada por la Corte Suprema de Brasil, el empresario fue custodiado hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella para abordar un vuelo especial que lo puso a disposición del juzgado federal brasileño, que reclama su comparecencia por delitos de tráfico internacional de armas y lavado de dinero.

Abastecía al PCC y Comando Vermelho

La investigación internacional estima que la red dirigida por Dirisio importó legalmente a Paraguay armamento de procedencia europea por un valor superior a los 230 millones de dólares.

De acuerdo con la información, en Paraguay se raspaba el número de identificación de las armas, que incluían fusiles y pistolas y que eran importadas de varios países europeos, entre ellos Croacia, Turquía, la República Checa y Eslovenia.

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Después, las armas eran revendidas a grupos que actúan en la frontera entre Paraguay y Brasil para luego ser traficadas hacia los favelas y feudos criminales de Río de Janeiro y São Paulo.

Este arsenal terminó nutriendo a facciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

El caso salpicó al Estado paraguayo y se reveló una red de complicidades, sobornos e impunidad dentro de la propia Dirección de Material de Bélico (Dimabel) y altos mandos militares que facilitaron durante años el ingreso y posterior desvío del armamento.

Mientras tanto, su esposa Julieta Vanesa Nardi Aranda continúa recluida en Córdoba a la espera de que se defina la fase final de su proceso de extradición para responder ante la misma causa.