General Caballero JLM vence a Resistencia y se ubica en la cima de la Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín consiguió una importante victoria en la continuidad de la fecha 23 del campeonato de la División Intermedia.

Lea más: Paraguarí supera a Guaireña y se aleja de la zona de riesgo

El conjunto dirigido por Humberto Ovelar se impuso por 2-1 a Resistencia SC en el estadio Ka’arendy y pasó a ocupar en solitario el primer lugar de la clasificación.

Jorge Colmán abrió el marcador para el conjunto local, mientras que Marcelo Paredes, de penal, amplió la ventaja para el equipo mallorquino. Resistencia SC descontó por intermedio de Aníbal Vega, también desde el punto penal, pero no logró alcanzar la igualdad.

Con este resultado, General Caballero JLM alcanzó los 47 puntos y quedó como único líder del certamen. Resistencia SC, por su parte, permanece con 32 unidades en la clasificación.

Por la fecha 24, Resistencia SC recibirá a 3 de Noviembre en el estadio Emiliano Ghezzi, mientras que General Caballero JLM visitará a Guaireña FC en el Parque del Guairá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos encuentros están programados para el sábado 12 de septiembre, a partir de las 10:00.

Síntesis

General Caballero JLM 2-Resistencia SC 1

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Juan Gabriel Benítez. AVAR: Milciades Saldívar.

Alineaciones:

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Enzo Alegre (94’ Valentino Massi), Marcelo Paredes, Jorge Colmán (87’ Néstor Gómez) y Richard Salinas (78’ Junior Cantero); Wilson Merlo (78’ Axel Baigorria) y Juan Martínez (87’ Édgar Franco). D.T.: Humberto Ovelar.

Resistencia SC: César Aquino; Aquilino Giménez, Gustavo Villamayor, Juan Torales (54’ Patrocinio Alvarenga) y Fernando Vouga; Nolberto Báez (76’ Óscar Benítez), Brandon Barbas (54’ David Fleitas), Stevens Gómez y Edsson Riveros (54’ Aníbal Vega); Fernando Ruiz Díaz y Armando Samaniego (54’ Marcelo Sánchez). D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 29’ Jorge Colmán y 42’ Marcelo Paredes, de penal (GC); 74’ Aníbal Vega, de penal (R). Amonestados: 80’ Juan Martínez y 89’ Enzo Alegre (GC); 70’ Stevens Gómez y 91’ Marcelo Sánchez (R).