Clima en Paraguay: vuelven las lluvias y tormentas, ¿a qué zonas afectarán?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte de Paraguay, incluyendo a Asunción.
Esas precipitaciones y tormentas no estarían limitadas al día de hoy, sino que continuarían mañana, jueves, y al menos hasta el viernes.
Lea más: El Niño ya está vigente, dice Meteorología y anticipa mayor frecuencia de lluvias
En contraste, el ambiente se mantiene oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 28 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas hoy se situarían entre 13 y 22 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
19 °C
34 °C
San Pedro
19 °C
32 °C
Caacupé
17 °C
26 °C
Villarrica
17 °C
24 °C
Coronel Oviedo
18 °C
27 °C
Caazapá
17 °C
24 °C
Encarnación
15 °C
25 °C
San Juan Bautista
15 °C
25 °C
Paraguarí
17 °C
26 °C
Ciudad del Este
18 °C
23 °C
Asunción
17 °C
28 °C
Pilar
13 °C
25 °C
Pedro Juan Caballero
19 °C
30 °C
Salto del Guairá
18 °C
27 ºC
Pozo Colorado
19 °C
34 °C
Fuerte Olimpo
22 °C
36 °C
Mariscal Estigarribia
19 °C
34 °C
Se daría un muy leve descenso de las temperaturas durante los próximos días, con máximas entre 26 y 25 grados en Asunción entre mañana y el viernes.