Clima en Paraguay: vuelven las lluvias y tormentas, ¿a qué zonas afectarán?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte de Paraguay, incluyendo a Asunción.

Esas precipitaciones y tormentas no estarían limitadas al día de hoy, sino que continuarían mañana, jueves, y al menos hasta el viernes.

Lea más: El Niño ya está vigente, dice Meteorología y anticipa mayor frecuencia de lluvias

En contraste, el ambiente se mantiene oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 28 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas hoy se situarían entre 13 y 22 grados.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 19 °C 34 °C San Pedro 19 °C 32 °C Caacupé 17 °C 26 °C Villarrica 17 °C 24 °C Coronel Oviedo 18 °C 27 °C Caazapá 17 °C 24 °C Encarnación 15 °C 25 °C San Juan Bautista 15 °C 25 °C Paraguarí 17 °C 26 °C Ciudad del Este 18 °C 23 °C Asunción 17 °C 28 °C Pilar 13 °C 25 °C Pedro Juan Caballero 19 °C 30 °C Salto del Guairá 18 °C 27 ºC Pozo Colorado 19 °C 34 °C Fuerte Olimpo 22 °C 36 °C Mariscal Estigarribia 19 °C 34 °C

Se daría un muy leve descenso de las temperaturas durante los próximos días, con máximas entre 26 y 25 grados en Asunción entre mañana y el viernes.