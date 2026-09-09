Clima
09 de septiembre de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: vuelven las lluvias y tormentas, ¿a qué zonas afectarán?

lluvia tormenta Asunción
Silvio Rojas

El pronóstico meteorológico para este miércoles anuncia lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo. Las precipitaciones se extenderían a los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte de Paraguay, incluyendo a Asunción.

Esas precipitaciones y tormentas no estarían limitadas al día de hoy, sino que continuarían mañana, jueves, y al menos hasta el viernes.

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En contraste, el ambiente se mantiene oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 28 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco. Las mínimas hoy se situarían entre 13 y 22 grados.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

19 °C

34 °C

San Pedro

19 °C

32 °C

Caacupé

17 °C

26 °C

Villarrica

17 °C

24 °C

Coronel Oviedo

18 °C

27 °C

Caazapá

17 °C

24 °C

Encarnación

15 °C

25 °C

San Juan Bautista

15 °C

25 °C

Paraguarí

17 °C

26 °C

Ciudad del Este

18 °C

23 °C

Asunción

17 °C

28 °C

Pilar

13 °C

25 °C

Pedro Juan Caballero

19 °C

30 °C

Salto del Guairá

18 °C

27 ºC

Pozo Colorado

19 °C

34 °C

Fuerte Olimpo

22 °C

36 °C

Mariscal Estigarribia

19 °C

34 °C

Se daría un muy leve descenso de las temperaturas durante los próximos días, con máximas entre 26 y 25 grados en Asunción entre mañana y el viernes.