Sainz : Ya tengo ganas de probar el Madring, que diría que es parecido a Baku y a Yeda

"Yo diría que esta pista sería parecida a Baku (sede del Gran Premio de Azerbaiyán) o a Yeda (Arabia Saudí), que son circuitos nuevos; que son los más divertidos", manifestó Sainz este miércoles en el trascurso de un evento organizado por uno de sus patrocinadores, Estrella Galicia que tuvo lugar en la madrileña plaza de Callao, donde, posteriormente a su encuentro con los medios de información tuvo otro con los aficionados.

El Madring -una pista de 5.419 metros, con 22 curvas (destacando la 'Monumental', de 550 metros y un desnivel máximo del 24 por ciento), a la que el domingo se darán 57 vueltas para completar un recorrido de unos 308 kilómetros- festejará al sucesor en el historial del Gran Premio de España, salvo que lo vuelva a ganar el australiano Oscar Piastri (McLaren), que cruzó primero la meta el año pasado en Montmeló, sede de las anteriores 35 ediciones de esta prueba.

"Cuando tenía once años y empezaba a correr, no me imaginaba que en algún momento fuese a haber un Gran Premio de Fórmula Uno aquí, en Madrid; entonces sólo me fijaba en mis ídolos, que eran (su compatriota el doble campeón mundial) Fernando (Alonso) y (el alemán) Michael Schumacher", comentó el talentoso piloto madrileño, que el pasado día 1 cumplió 32 años y que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

"A los once años, cuando era un niño que empezaba, no me podía imaginar que iba a acabar siendo piloto de Ferrari, de McLaren, de Williams..., de Toro Rosso, primero; no te preocupas de si un día vas a acabar ganando carreras con Ferrari y más tarde vas a correr un Gran Premio en Madrid, aquí, en el Madring", indicó Sainz, al ser preguntado por Efe durante la citada rueda de prensa. "Sólo quería ser piloto de Fórmula Uno", recalcó.

"Han pasado 22 años de todo aquello y que haya pasado todo lo que ha pasado era algo impensable. Estoy muy orgulloso de la carrera que, a los 32 años, he conseguido completar hasta ahora", contestó a Efe Sainz, que durante este Gran Premio dormirá en casa de sus padres y que llevará un casco especial este fin de semana.

"Es parecido a mi primer casco, que era una copia del que llevaba mi padre (el doble campeón mundial de rallys y cuádruple ganador del Dakar de idéntico nombre) cuando corría el Mundial de rallys, con la bandera de España, con fondo blanco; un casco que quise hacer más simple, de la 'vieja escuela', que recordase a pilotos de antes", dijo Sainz, que viene de ser decimotercero el pasado domingo en el circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia, donde, tras completar una sensacional remontada desde el decimonoveno hasta la victoria, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial.