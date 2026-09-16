El australiano Senna Agius será piloto KTM de MotoGP en el equipo Tech3 a partir de 2027

El piloto australiano, de 20 años, se ha consolidado como una joven promesa en Moto2, en la que ocupa la cuarta plaza en la clasificación provisional del Mundial, con múltiples victorias y podios durante su trayectoria deportiva, que le ha valido para dar el siguiente paso en su carrera.

Senna Agius se proclamó subcampeón del Campeonato Europeo de Moto2 2022, competición que ganó un año después para dar el salto al Campeonato del Mundo en 2024, en el que ya logró subir al podio esa misma temporada.

"Su progresión le ha permitido convertirse en un piloto altamente competitivo, que actualmente lucha por un puesto entre los mejores de 2026 y que le han brindado la oportunidad de cumplir su sueño de competir al más alto nivel del motociclismo", explica la nota de KTM.

La llegada del australiano completará la alineación de pilotos de la escudería Tech3 para 2027 junto a Luca Marini, en una combinación de experiencia y juventud, para el siguiente capítulo de la colaboración entre la escudería y el fabricante KTM, con las nuevas motos y reglamento técnico.

"Hoy se cumple un sueño de toda la vida, llegar a MotoGP", reconoce Senna Agius en la nota de prensa del equipo, en la que afirma que "muchos años de duro trabajo me han traído hasta aquí, y estoy increíblemente agradecido a todo el equipo Tech3 por creer en mí".

Y señala conocer "el reto que tengo por delante, pero estoy listo para aprender, trabajar duro y convertirme en la mejor versión de mí mismo con este equipo".