'Checo' Pérez califica de especial correr en casa su carrera 300 en la Fórmula Uno

"Es una locura llegar a 300 premios en casa; todo lo que tuvo que pasar, cuántas carreras canceladas y que me perdí; va a ser un fin de semana especial", señaló 'Checo', quien regresó este año a la F1 con la escudería Cadillac.

En una rueda de prensa en la Ciudad de México, explicó que a sus 35 años mantiene la motivación y es la razón por la cual se mantiene activo.

"Cuando no esté motivado, dando el 100 por ciento o llegue un piloto que lo esté haciendo mucho mejor, ahí diría que es el momento. Mientras eso no pase, quiero cerrar mi carrera de la manera más exitosa", aseveró.

Ante una afición excitada por ver a uno de los mejores deportistas de México en este siglo, 'Checo' confesó que haber regresado luego de una temporada ausente tuvo entre sus principales razones a sus aficionados.

"Lo que más extrañé fue la afición, tanto cariño que me dan, son una parte fundamental de que haya regresado".

Además de ser segundo de la clasificación de pilotos en el 2023, el mexicano fue segundo un año antes y terminó un par de veces en cuarto lugar. En la escudería Red Bull se convirtió en una de las principales figuras con un par de títulos en el campeonato de constructores, en 2022 y 2023.

El mexicano, triunfador en seis carreras entre 2020 y 2023, será una de las atracciones del Gran Premio del próximo domingo en México por su condición de piloto de casa.

Este martes presentó el casco que usará, con motivos relacionados con su carrera 300. "Tiene un gran diseño, es el que más me ha gustado", dijo al mostrarlo.

Sobre su presencia en Cadillac, agradeció que tomen cuenta su opinión y confesó estar feliz como competidor en esa escudería.

"También fuera de la pista es súper importante liderar bien al equipo, atraer nuevos talentos, empujar el desarrollo. Ha sido un año súper intenso por todo lo que hemos estado trabajando. Queremos poner a Cadillac como uno de los principales equipos en la Fórmula Uno", comentó.

Al referirse al Gran Premio de México del 2025, en el que estuvo ausente luego de salir de Red Bull, confesó haber sentido melancolía, al ver el desfile de pilotos y la emoción de la gente.

"Fue difícil verlo desde fuera", concluyó.

Sergio Pérez y su compañero Valtteri Bottas no han sumado puntos en la presente temporada, liderada por los pilotos de Mercedes, el italiano Kimi Antonelli, con 365 puntos, y el británico George Rusell, con 242, seguidos por el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, con 241.