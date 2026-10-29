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Automovilismo
29 de octubre de 2026 - 23:40

Izan Guevara marca el mejor tiempo, Manuel González se va por los suelos

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha marcado el mejor tiempo en la primera tanda libre de entrenamientos del Gran Premio de Malasia de Moto2, que se ha disputado en el circuito de Sepang, en la que se fue por los suelos el líder de la categoría, el español Manuel González (Kalex).

Por EFE
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Guevara paró el cronómetro en 2:04.005 en su undécima vuelta, en tanto que González fue noveno a algo más de 8.5 décimas de segundo.

Con la temperatura ambiente subiendo minuto a minuto, los pilotos de Moto2 salieron a pista para comenzar la puesta punto de sus motos y con el italiano Tony Arbolino (Kalex) como el primer referente, aunque duró poco la alegría del piloto transalpino, superado en su tercer giro por el español Izan Guevara (Boscoscuro).

Entre los ausentes por lesión cabe destacar las de los españoles Arón Canet y Sergio García Dols, sustituido en el equipo Gresini por el italiano Matteo Ferrari.

En esta ocasión, casi de inmediato, tras la estela de Izan Guevara (2:04.846) se situó el líder de la categoría, el también español Manuel González (Kalex), que apenas cuenta con 5,5 puntos de ventaja sobre aquél en el campeonato, y que se quedó a 18 milésimas de segundo de su rival.

Daniel Holgado (Kalex) se convirtió en el primer protagonista negativo de la sesión, al irse por los suelos en la curva quince, sin que pudiese arrancar su moto, lo que le obligó a regresar al taller con las asistencias del circuito y el cuarto mejor tiempo de la categoría.

Poco después, quien se fue al suelo fue el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), en su caso en la curva uno y al no poder arrancar tampoco la moto tuvo que regresar caminando a su taller.

En la siguiente salida a pista Izan Guevara marcó un mejor tiempo de 2:04.005 en su undécima vuelta, que era ocho décimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, el líder del campeonato 'Manugas' González, que tuvo un primer susto en la última curva del trazado y que se fue por los suelos en la curva seis cuando intentaba mejorar su registro.

Ese percance le impidió a González defender la segunda plaza, superado por el hispano colombiano David Alonso (Kalex), Daniel Holgado, ambos con el mismo tiempo a la milésima de segundo, el estadounidense Joe Roberts (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex), el italiano Celestino Vietti y el español Alex Escrig (Forward).

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