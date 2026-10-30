Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido

Agentes del Departamento de Investigaciones de Central, de la Policía Nacional, y la fiscala Gladys González lograron la detención de Fernando Ariel Vázquez Brun, el conductor que persiguió, embistió a una joven y derribó el portón de una vivienda en la zona de La Lomita, Ñemby.

El allanamiento se concretó en un domicilio de San Lorenzo, donde además se logró incautar la camioneta involucrada en el incidente y varias prendas de vestir que el sospechoso llevaba puestas durante el suceso.

La intervención de las autoridades se dio de oficio luego de la viralización de los videos de las cámaras de seguridad en las redes sociales, donde se observa la brutalidad de la persecución. La víctima terminó ensangrentada y golpeada tras el impacto contra la muralla, pero en situación de shock, se retiró del lugar a pie.

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Tras ser localizada por los investigadores, la mujer aportó datos para identificar al agresor. El sospechoso, sobre quien pesan frondosos antecedentes penales de según la base de datos de la Policía Nacional, fue sorprendido y aprehendidojusto cuando salía de su vivienda.

El hallazgo de evidencias en un yuyal

El comisario Hugo Velázquez, del Departamento de Investigaciones de Central, explicó que la identificación del sospechoso requirió un minucioso trabajo de rastreo, ya que la camioneta había sido vendida tres veces hasta llegar a manos de Vázquez Brun.

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Durante la revisión del inmueble y los alrededores, los uniformados lograron recuperar un bolso y objetos personales pertenecientes a la víctima, los cuales fueron hallados tirados en un terreno baldío ubicado justo enfrente de la casa del detenido.

El propio acusado tuvo que indicar a los intervinientes el lugar donde arrojó las pertenencias. Sin embargo, los agentes señalaron que el teléfono celular de la mujer no fue localizado en el sitio.

Así intenta justificarse el conductor

Al ser trasladado bajo custodia policial, Fernando Vázquez Brun intentó justificarse ante la prensa alegando que actuó en reacción a un presunto hurto.

Según su versión, ambos estaban compartiendo dentro del vehículo cuando la joven supuestamente le arrebató su teléfono celular y echó a correr. “Mi idea no era atropellarle, mi idea era cerrarle el paso y quitarle mi teléfono, pero no me respondió el vehículo cuando frené y se fue para adelante”, declaró el detenido.

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Aseguró que entregó su celular desbloqueado a la Fiscalía para los peritajes.

Por su parte, la fiscala Gladys González sostuvo que los alegatos del sospechoso forman parte de una simple estrategia de defensa, pero remarcó que las pruebas colectadas y los testimonios de los vecinos se tomarán en cuenta en la investigación.

El imputado será llamado a declaración indagatoria en la sede del Ministerio Público, mientras la representación fiscal avanza en las pericias técnicas del vehículo y el análisis de lo incautado.