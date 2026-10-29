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Policiales
29 de octubre de 2026 - 21:32

Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales

Mujer en uniforme oscuro revisa un teléfono, mientras hombre uniforme trabaja en computadora en ambiente profesional.
Agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional allanan oficina en Asunción por investigación de juegos ilegales.

La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron una oficina en el edificio sobre la avenida Aviadores del Chaco de Asunción. Según, la investigación, operaban como call center clandestino, movían aproximadamente G. 1.200 millones al mes y no descartan que la investigación apunte a supuesto lavado de dinero y evación de impuestos.

Por ABC Color
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La Policía Nacional y el Ministerio Público intervinieron una oficina tras una inveestigación sobre una red de apuestas clandestinas en línea. Agentes del Departamento de Investigación del Cibercrimen, de la Dirección de Delitos Económicos y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), bajo la dirección del fiscal Orlando Paiva, allanaron la oficina ubicada sobre la avenida Aviadores del Chaco.

Lea más: Nueva ley que crea Dinajzar: plantean control a casinos online y publicidad de influencers

Según la investigación, detrás de la fachada de una empresa de atención telefónica call center, la firma Telecorp S.A., junto a JFT Hermanos S.A. y Tokensport S.A., movían importante cantidad de dinero al margen de la ley y sin rendir cuentas al Fisco.

Hombre con traje gris revisa documentos junto a un policía en camiseta. Mesa con billetes y documentos sobre fondo moderno.
La Policía Nacional incautó evidencias en una oficina de un presunto call center ilegal en Asunción.

El trabajo de inteligencia confirma que la estructura utilizaba la pantalla de servicios informáticos para captar usuarios, levantar apuestas en plataformas no autorizadas y gestionar el pago de premios mediante transferencias bancarias directas.

Durante la incursión, la comitiva fiscal-policial incautó una importante cantidad de evidencias como fajos de dólares y guaraníes en efectivo, máquinas contadoras de billetes, recibos de giros, gabinetes informáticos y centenares de teléfonos celulares junto con tarjetas SIM que eran utilizadas exclusivamente para operar las cuentas y aparentemente burlar los controles financieros.

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Paraguayos y argentinos en la mira

La red clandestina captaba un flujo mensual promedio de 1.200 millones de guaraníes. El fiscal Paiva confirmó que el personal contratado por la firma operaba con pleno conocimiento de la ilegalidad del negocio, por lo que las autoridades ya tienen individualizadas a cuatro personas encargadas de la logística, que son de nacionalidad paraguaya y argentina, y serían detenidas.

El Ministerio Público aclaró que se resguardarán los derechos laborales del personal administrativo y de atención telefónica.

Empresa mutaba de nombre

El modus operandi de la organización incluía el cambio constante de nombre y de rubro comercial ante los registros oficiales para esquivar los controles de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y de la administración tributaria.

Ambiente de oficina con computadoras y mesa ordenada, sin personas visibles, reflejando un entorno laboral concentrado.
La Policía Nacional y la Fiscalía allanan una oficina en Asunción investigando un millonario esquema de juegos y evación de impuestos.

Según explicó el agente interviniente, las firmas involucradas iban mutando de denominación.

Aunque el procedimiento inicial se abrió bajo la figura de explotación ilegal de juegos de azar, la Fiscalía informó que la causa se ampliaría en los próximos días hacia la investigación por lavado de activos y evasión de impuestos

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